TRANSFER TAKIMA KATKI SAĞLAMAZ

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da Kulüp Başkanı Kazım Arslan, devre arası yapılan transferlerin takıma katkı sağlamayacağını belirtti. Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Bölgesel Amatör Ligi’nde ilk yarı perdesinin kapanmasının ardından ligde çıktıkları müsabakaları değerlendirdi. Arslan, yaptığı açıklamada devre arasında yapılan transferlerin takıma katkı sağlamadığını söyledi. Transfer konusundan teknik sorumlu Polat Özkan’dan alacakları rapor doğrultusunda hareket edeceklerini ifade eden Kazım Arslan, “Geçmiş dönemlerdeki tecrübemiz bize gösterdi ki devre arasında yapılan çok transferler takıma katkı sağlamıyor. Onun için çok transfer yapmayı düşünmüyoruz. Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda yönetimimizle bir toplantı yapıp, ona göre bir yol haritası çizeceğiz” dedi.

KAMUOYUNU TATMİN ETMEK İÇİN YAPMAYIZ

“Kamuoyunu tatmin etmek için transfer yapmak takımın düzenini bozar” diyen Kazım Arslan, “Transfer konusunda benim kafamda da takımın durumu ile ilgili bir takım net şeyler var ama onu şimdi burada söylemek doğru olmaz hocayla ve yönetimde ki arkadaşlarla bir konuşalım değerlendirelim ondan sonra gerekli açıklamayı yaparız ama ikinci yarı da çok fazla transfer bana göre takımı bozar yani çok sayıda transfer bunu geçmişte bizler örneklerini sıkıntılarını yaşadık başka takımlarda örneklerini sıkıntılarını yaşadı çok fazla transfer yapmak yada kamuoyunu tatmin etmek için transfer yapmak takımın düzenini bozar başarısızlığa sebep olabilir bu konuda çok hassas olacağız takviye yapılması gereken noktalar varsa birkaç nokta o takviyeleri yapacağız tabi ki mutlaka” diye konuştu.

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan’ın açıklaması ise şu şekilde:

KÖTÜ BİR NOKTADA

DEĞİLİZ

Ligin ilk yarısında hedeflediğimiz noktada değiliz ama çok geride de değiliz. Netice itibariyle çok iyi olmasa bile kötü demeyeceğimiz bir noktadayız. Tabi bunda değişik faktörler var onları burada çok fazla tartışmanın bir manası da yok netice itibariyle önümüze bakacağız ikinci yarıya bakacağız. Ben ikinci yarıda Yozgatspor’un daha da toparlanıp daha iyi neticeler alacağına inanıyorum. Çünkü bu takımı kurduğumuz ilk günden bu tarafa bütün antrenmanlarını ve bütün maçlarını baştan sona kadar çıplak gözle izlemiş birisi olarak konuşuyorum. Yozgatspor kötü bir takım değil en azından şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki gruptaki takımların hiç birisi bizden daha iyi değil ama böyle olmasına rağmen de istediğimiz noktada değiliz şimdi ikinci yarı başlarken gerekli tedbirleri alıp gerekli hazırlıkları yapıp inşallah Yozgatspor’u layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Layık olduğu yerde en azından bu gruptan lider olarak Play-Of gruplarına çıkmaktır. Gayretimiz bunu için olacak bunu da başarabilecek güçteyiz. Yönetim kurulu toplantısında ve daha sonra teknik heyetle birlikte oturup hocadan ilk yarının raporunu isteyip ona göre yapılması gereken takviyeler nelerse onları da yapacağız hedefimiz Yozgatspor’un tekrar profesyonel liglere dönmesidir bunu gerçekleştirmek için de her türlü adımı atacağız. Yozgatspor’un bunu başarmaması için de hiçbir sebep yok bana göre biraz daha ne yapılması gerekiyorsa teknik heyetten aldığımız raporlar doğrultusunda ve yönetim kurulunda yaptığımız değerlendirme neticesinde bir karar vereceğiz.