TRANSFER ŞART

Yozgatspor teknik direktörü Özkan, yaptığı açıklamada sezon başında Yozgatspor’un yapmış olduğu hazırlık maçlarından şehir ve kamuoyu olarak bu takımın hedefinin zaten belli olduğunu belirtti. 9 tane hazırlık maçını yenememiş bir tane lig maçını kazanamamış bu nedenle hoca değişikliğine gitmiş bir Yozgatspor görüntüsünün olduğunu vurgulayan Özkan, ‘’Yozgatspor’un ismi büyüktür Yozgatspor’un ismi olduğu her ligde hedef şampiyonluktur. Ama futbolunda doğruları vardır. Sezon başında bu doğrular yapılmamış teknik ekibin yanlışları yüzünden sezon başında yönetim ve başkanımız Kazım Arslan doğru yönlendirilmemiş lige kesinlikle şampiyon olabileceğine inanmadığı sonucunun ne olacağının kimsenin bilmediği bir takım vardı. Bu takıma biz hoca olarak gittik hoca olarak takıma geldiğimizde transferin bitmesine iki gün vardı, bizim kendimizin olan oyuncu grubunun tamamı bir çok iyi takımla anlaşmıştı o arada bize birkaç tane isim geldi hiç bilmediğimiz. Futbolda bilmediğim isimleri genelde transfer etmem, genelde almam ama o an için denize düşmüşsün yılana sarılmak zorundasın ekonomik iki adam transfer ettik bir tanesinden maksimum seviyede faydalandığımı düşünüyorum. Stoper bölgesinde Emre Yurtlu ilk yarı bize iyi maçlar çıkarttı en azında stoper bölgemizi toparladık ikincisi normalde Ebubekir hedef forvet değil, forvet arkası oynayabilen bir oyuncu ama forvetimiz olmadığı için kendisini tek hedef forvet olarak oynattık. Kendisinden maksimum bir şekilde faydalandığımızı düşünüyorum. En azından rakip takımın stoperleri bununla 90 dakika bire bir oynayarak kendisi iyi oynasa da kötüde oynasa da rakip takımı 1 kişi eksiltme durumunda bulundu. Ben ikisinden de hem ekonomik anlamda hem de bilmeden yaptığımız bir transfer olarak maksimum seviyede onlardan faydalandığımızı düşünüyorum’’ dedi.

EKONOMİK ANLAMDA KÖTÜ TAKIM KURULMAMIŞ

Kesinlikle ekonomik anlamda kötü takım kurulmadığının altını çizen Özkan, ‘’Başkanımız gerekli ödemeleri yapmış veya gereken transfer bütçeleri şampiyonluğa oynayabilecek bir takıma verilebilecek ödemeler seviyesinde bir futbolcu grubuyla anlaşmış. Burada bir kere transfer politikasında bir yanlışlık var. Tamamen bilinmeyen tamamen izlenilmemiş başka şehirlerden referanslarla aynı özellikle bir çok oyuncu transfer edilmiş. Her maça iki eksik oyuncu ile çıktım. Sakatlık ve kart cezaları olduğu için sol bek orijinal sol bek değil, sağ açığım orijinal sağ açık değil, orta sahada oynattığım bir oyuncu orijinal orta saha değil, forvetim orijinal forvet değil, farklı bölgelerde oynayan oyuncuları inandırıp bu bölgelerde oynatarak 14 puan topladık. Bugün şehrimizin ikinci kulübü olan Sorgun Belediyespor maddi ve manevi anlamda bizden daha çok yatırımlar yapmış. 14 puan toplamıştır, biz daha ekonomik ve manevi anlamda altında olmamıza rağmen 14 puan topladık. Polat Özkan olarak bunu bir başarı olarak görüyorum, ama kendi karakterim ve kişiliğim olarak baktığımda benim hedefim daima şampiyonluktur. Daime üst taraftır ilk yarı takımı şampiyonluk potasında tuttuğum için büyük bir başarı sağladığıma inanıyorum. Biz olmadığımız takdirde ne olabilirdi yine bu puanda olabilirdi takım veya daha üstünde olabilirdi ama muhtemelen çok daha altında olurdu. Benim gördüğüm bu çünkü mentel anlamda fiziksel anlamda takım olgusu olarak tamamen hedeflerini bitirmiş, hedefi olmayan ligde nasıl bir hedefe oynayacağını düşünmeyen bir takımla karşı karşıya geldik. Biz bu takıma hedef oluşturduk mentel antrenmanda doğru şeyler yaptık psikolojik anlamda doğru şeyler yaptık. Eksiğimiz var takımımız yetersiz bizden önceki hocaların söylediği gibi kulüpte şu eksik var, bu eksik var gibi bir konuşma yapmadık çünkü biz şartları bilerek geldik. Elimizde ki imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştık şuanda da zaten grup içerisinde bütün takımların takdirini topluyorum. Bu noktada bunları duyuyorum kamuoyu ve taraftarlarında bu şekilde olumlu takdirlerini görüyorum yapmış olduğumuz şeyde büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu.

EN AZ 5-6 HEDEF

OYUNCU ŞART

Ligin ikinci yarısı için 5-6 transferin şart olduğuna vurgu yapan Özkan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü, ‘’Başkanımıza da vereceğimiz bir raporumuz var, rapor hazırladık ekip olarak söylediğimiz 5-6 transfer yapılır ve iyi bir Antalya kampı olursa bu takım sonuna kadar şampiyonluğa oynayacaktır, şampiyonluğun büyük favorisidir. Dediklerimiz olmazsa şampiyonluk için oynayacağız sahaya savaşmak için çıkacağız ama Play-aut sıkıntısı var. Bu sene 3 takım olduğu için ilimizin diğer takımları bizim üzerimizde bitirirse Play-Aut’la karşı karşıya kalabiliriz. Böyle problemler var, tabi ki bizim hedefimiz daima üst ama futbolunda gerçekleri var. Rakibiniz kamp yapıyor, rakibiniz 6-7 tane nokta transfer yapıyor, alttan gelen diğer Yozgat takımları takımlarının yetersiz olduğunu görüyor 6-7 transfer yapıyor, siz hiçbir transfer yapmıyorsunuz kamp yapmıyorsunuz ve ikinci yarı çıkıyorsunuz, hedefimiz şampiyonluk diyorsunuz bu biraz inandırıcı olmaz. Buna kimse inanmaz futbolun doğrularını konuşuyorum burada. Başkan Kazım Arslan’ın ne kadar fedakar olduğunu biliyorum bu noktalarda maddi anlamda yalnız kaldığını da biliyorum, elinden geldiğince imkanlar çerçevesinde her şeyin en iyisini de yaptığını görüyorum. Bizzat şahidim ben bu olaylara ama şehir olarak ta bir bütünleşip herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum, bu takıma en az 5-6 tane transfer yapılması ve Antalya kampının kesinlikle yapılıp fikstür avantajını da kullanarak şampiyonluğa oynanmasını düşünüyorum.’’