TOKAT GiBi BiR MAĞLUBiYET DAHA

. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan ve sadece 1 müsabakadan beraberlik alabilen kırmızı siyahlı ekip Spor Toto Bölgesel Amatör Lige hızlı adımlarla ilerliyor. Tokat Gaziosmanpaşa Stadında oynanan müsabakaya kötü başlayan Yozgatspor 10’uncu dakikada Tokatspor’dan Eren Açıkgöz’ün attığı gole engel olamadı ve rakibi karşısında 1-0 geriye düştü. Golün şokunu üzerinden atamadan kalesinde 20’inci dakikada ikinci golü gören Yozgatspor 2-0 geriye düştü. Bu dakikada Menderes Özkuzu’nun attığı gole Tokatspor farkı ikiye çıkardı. Müsabakanın ilk yarısında Yozgatspor’un gol çabaları sonuçsuz kalınca kırmızı siyahlı ekip soyunma odasına 2-0’lık mağlubiyet ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor Tokatspor kalesine gol için yüklenmesine karşılık son dakikaya kadar aradığı golü bulamadı. Tokatspor’da 74’üncü dakikada Alican Özer ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Tokatspor’un 10 kişi kalması ile ataklarını sıklaştıran Yozgatspor aradığı golü 90+2’inci dakikada Akın Arıcan’ın ayağından buldu ve skoru 2-1’e getirdi. Müsabakada başka gol olmayınca Tokatspor üç puanı 2-1’lik skor ile alarak Yozgatspor ile arasındaki puan farkını 11’e yükselterek kümede kalabilmek için umut tazeledi. Tokatspor Cüneyt Çelik, Mehmet Menderes Önkuzu, Ali Kemal Yükseker, Umut Eren Şenel, Ali Can Özer, Abdulbaki Şahin, Ulaş Girgin, Kağan Topçu, Eser Yayla, Deniz Bağlan, Eren Açıkgöz ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor ise Bilal Karataş, Emir Akay, Uğurcan Gülay, Burak Aydın, Fatih Emircan, İsmail Dinçer, Murat Mercan, Selim Öztürk, Tayfun Bebek, Yunus Emre Çabuker, Akın Arıcan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Tokatspor’da 46’ıncı dakikada Umut Eren Şenel’in yerine Furkan Kaya, 76’ıncı dakikada Ali Kemal Yükseker’in yerine Abdulaziz Tanyeri, 79’uncu dakikada Mehmet Menderes Önkuzu’nun yerine Erdem Yel, 86’ıncı dakikada ise Eren Açıkgöz’ün yerine Batuhan Aslan oyuna girdi. Yozgatspor, 46’ıncı dakikada Tayfun Bebek’in yerine Cevatcan Ekinci, 62’inci dakikada Murat Mertcan’ın yerine Boğatan Kızıltan, Yunus Emre Çabuker’in yerine Beytullah Ersoy, 79’uncu dakikada Emir Akay’ın yerine Hamdi Tayfun Yılmaz oyuna girdi. Tokatspor’da 45+2’inci dakikada Eser Yayla, 49 ve 74’üncü dakikada Alcan Özer, 75’inci dakikada Furkan Kaya, sarı kart görürken, 74’üncü dakikada Alican Özer kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Yozgatspor’da ise 50’inci dakikada Fatih Emircan, 58’inci dakikada Akın Arıcan, 88’inci dakikada ise Uğurcan Gülay sarı kart gördü.