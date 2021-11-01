THF’de yeni dönem

Listesinde Yozgatlı isimlerinde yer aldığı mevcut Federasyon Başkanı Bilal Eyüpoğlu 67 oy alırken, Uğur Kılıç ise 78 oy almayı başardı. Uğur Kılıç Türkiye Hentbol Federasyon’unun yeni başkanı seçildi.
01 Kasım 2021 Pazartesi 00:10
Türkiye Hentbol Federasyon Başkanlığı seçiminde Uğur Kılıç ile Bilal Eyüpoğlu’nun yarışında kazanan Uğur Kılıç oldu.
Listesinde Yozgatlı isimlerinde yer aldığı mevcut Federasyon Başkanı Bilal Eyüpoğlu 67 oy alırken, Uğur Kılıç ise 78 oy almayı başardı. Uğur Kılıç Türkiye Hentbol Federasyon’unun yeni başkanı seçildi.