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THF’de yeni dönem

Türkiye Hentbol Federasyon Başkanlığı seçiminde Uğur Kılıç ile Bilal Eyüpoğlu’nun yarışında kazanan Uğur Kılıç oldu.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:10
THF’de yeni dönem

 Listesinde Yozgatlı isimlerinde yer aldığı mevcut Federasyon Başkanı Bilal Eyüpoğlu 67 oy alırken, Uğur Kılıç ise 78 oy almayı başardı. Uğur Kılıç Türkiye Hentbol Federasyon’unun yeni başkanı seçildi. 

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