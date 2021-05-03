Tesisler bakıma alındı

Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Günar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaret etti. Spor Salonlarında incelemelerde bulunup, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yozgat İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ekim ayı olağan toplantısında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gönül Boğazlıyan’da yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan raporu sundu. Raporda, Boğazlıyan ilçesinde Boğazlıyan Şekerspor, Boğazlıyan Sağlıkspor ve Sırçalı Belediyespor olmak üzere 3 spor kulübünün bulunduğu, Sentetik Çim Saha, Spor Salonu, Fitness salonu, Semt sahası, kondisyon aletleri ve parkın bulunduğuna dikkat çekilerek, bakanlık tarafından da Gençlik merkezinin yapıldığı 2019 tarihi itibariyle hizmet sunulduğu aktarıldı. İlçede bulunan spor salonunun çatı onarımı ve oluklarının yapılmasına, çevre düzenlenmesine, su kuyusu ve sulama sistemi yapımı ile aydınlatma sisteminin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı. Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Spor Toto arasında düzenlenen protokole tesis alanında tartan zeminli yürüyüş yolu, kapalı halı saha, soyunma odalarının yapılmakta olduğu, ihata duvarının yapılacağına da yer verildi. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapora bağlı olarak Boğazlıyan ilçesindeki spor tesislerinin bakım ve onarıma alınarak, çalışmaların devam ettiği açıklandı.