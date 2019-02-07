TEŞEKKÜR ETTİLER

Kurtuluş, Yerköy Köselispor Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Köselispor kulübümüze maddi ve manevi desteklerinden dolayı Yerköy sulama birliği başkanı Ruhi Soldamlı, Yerköy İl Genel Meclis üyesi adayı Aziz Başak, Çiçekdağı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Hasan Hakanoğlu, Çiçekdağı MHP Belediye Başkan Adayı İsmail Deniz, Köseli Belediye Başkan Adayları Ümit Köse, Mehmet Sağlam ve Bekir Yılmaz başkanlarımıza teşekkür ederiz’’ dedi.