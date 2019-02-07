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TEŞEKKÜR ETTİLER

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu takımlarından Yerköy Köselispor’da kulüp başkanı Murat Kurtuluş, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu takımlarından Yerköy Köselispor’da kulüp başkanı Murat Kurtuluş, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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TEŞEKKÜR ETTİLER

Kurtuluş, Yerköy Köselispor Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Köselispor kulübümüze maddi ve manevi desteklerinden dolayı Yerköy sulama birliği başkanı Ruhi Soldamlı, Yerköy İl Genel Meclis üyesi adayı  Aziz Başak, Çiçekdağı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Hasan Hakanoğlu, Çiçekdağı MHP Belediye Başkan Adayı İsmail Deniz, Köseli Belediye Başkan Adayları Ümit Köse, Mehmet Sağlam ve Bekir Yılmaz başkanlarımıza teşekkür ederiz’’ dedi.

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