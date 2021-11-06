TEMSiLCiLERiMiZ SERi PEŞiNDE

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün Mardin Kızıltepe Atatürk Spor Salon’unda saat 16.00’da Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftayı Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyet ile tamamlayan sarı siyahlı ekip, bugün deplasmanda güçlü rakibi Yeni Kızıltepespor’u da yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise bugün Adana deplasmanında BETA Transformatör Adasokağıspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Yüreğir Spor Salon’unda oynanacak olan müsabaka saat 13.00’da başlayacak. Geçtiğimiz hafta sonu şampiyonluk mücadelesi veren Sivas Belediyespor’u yenerek moral bulan kırmızı siyahlı ekip, bugün ise bir başka şampiyonluk mücadelesi veren BETA Transformatör Adasokağıspor’u deplasmanda mağlup ederek hem ligde üst sıralara tırmanmak istiyor hem de ligde seri yakalamayı amaçlıyor. Öte yanda Yozgat’ı Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta temsil eden Sorgun Belediyespor ise yarın Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da Keçiören Belediye Bağlumspor ile karşı karşıya gelecek. Lige Osmancık Belediyespor karşısında aldığı galibiyet ile zirvede başlayan sarı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak Ankara temsilcisi karşısında üç puan almak istiyor. Bu sezon ilk defa taraftarı karşısına çıkacak olan Sorgun Belediyespor, Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında iyi bir futbol ile galibiyeti amaçlarken, alacağı galibiyet ile de hem liderliğini sürdürmek hem de galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Aynı ligde mücadele eden Yozgatspor ise bir başka Yozgat temsilcisi Çayıralan Esnafspor ile Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara DSİspor ile oynaması gereken müsabaka yeterli güvenlik önlemleri alınmamasından dolayı hakem tarafından tatil edilince ilk hafta müsabaka oynayamayan kırmızı siyahlı ekip konuk edeceği Çayıralan Esnafspor’u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Yozgat’ın bir diğer temsilcisi Çayıralan Esnafspor ise geçen haftayı maç yapmadan bay geçirirken bu hafta kendi ilinin takımını yenerek o da lige galibiyet ile başlamanın hesaplarını yapıyor.