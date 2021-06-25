Tekvando kuşak sınavı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Yunus Aytaş gözetiminde Çok Amaçlı Spor Salon’unda yoğun bir şekilde çalışan genç tekvandocular, öğrendiklerinin karşılığını almak için önceki gün kuşak sınavında ter döktüler. 2021 yılı 2’inci dönem tekvando kuşak sınavına 58 tekvandocu katıldı. 58 sporcuyu sınava tabi tutan Tekvando Antrenörü Yunus Aytaş, sınava giren öğrencilerin duruşlarına, temel ve ayak tekniklerine baktıktan sonra Poomseleri doğru yapıp yapmadıklarını değerlendirdi.