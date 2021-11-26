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Taraftarlardan coşkulu karşılama

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’ücü gurupta mücadele eden Yozgatspor’un yeni teknik direktörü Polat Özkan’ı Yozgatspor taraftarları meşhaleler ile karşıladı.

26 Kasım 2021 Cuma 00:06
Taraftarlardan coşkulu karşılama

Yozgatspor taraftarlarının toplanma yeri haleni gelen Tunçay Çay Evini ziyaret eden Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan’ı Yozgatspor taraftarı meşhaleler ile karşıladı. Kendisine gösterilen sevgi selinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat Özkan, Yozgatspor taraftarlarına ve Tunçay Çay Evi sahibi Tuncay Öztürk’e teşekkür etti. Yozgatspor taraftarları ise son oynanan iki müsabakada alınan 6 puandan dolayı Polat Özkan’ı tebrik ederken kedisinden şampiyonluk beklediklerini ifade ettiler. 

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