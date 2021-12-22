Taraftara teşekkür

Sarı siyahlı ekip, ‘’Grupta lider olan Ankara TKİ takımını konuk ettik, soğuk ve karlı havaya rağmen tribündeki yerini alıp 90 dakika boyunca takımımızı destekleyen büyük Sorgun taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz’’ dediler.

90+4'üncü dakikada galibiyet golünü atan Başbakan lakaplı golcü oyuncu Serdar Kılıç ise Ligin ikinci yarısındaki iç saha maçlarında taraftarların tribünleri doldurmalarını ve takıma destek olmalarını istedi.