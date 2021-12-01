Taraftar söz istedi

Yozgat Bozok Stadı dış sahasında Ankara TKİspor ile oynadığı müsabakayı 2-1 kaybeden Yozgatspor’da taraftarlar müsabaka sonrası futbolcuları tribüne çağırdı. Takım kaptanı Muharrem Kaya, bugünkü müsabakanın bir iş kazası olduğunu hafta sonu Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak Ankara TKİspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Yozgatspor taraftarı ise Muharrem Kaya gibi Ankara TKİspor ile oynanan müsabakayı bir iş kazası olarak gördüklerini vurgulayarak, ‘’Sorgun Belediyespor ile oynanan müsabakada galibiyet bekliyoruz. Bugün sahada gösterilen mücadele ve ortaya konulan oyundan memnunuz. Bu güzel oyununuzu ve hırsınızı bundan sonraki haftalarda da sahaya yansıtmanızı istiyoruz ve sizlerden galibiyetler bekliyoruz’’ dediler.