TAKIMLARIMIZDAN MUTLU HABER

Yozgat’ı liglerde temsil eden Yozgatspor, Çayıralan Esnafspor ve Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor hafta sonu oynadıkları müsabakaları kazanarak taraftarlarını mutlu ederken, Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise ligdeki ilk müsabakasını kaybederek kötü bir başlangıç yaptı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, geçtiğimiz hafta lider Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında aldığı mağlubiyeti Mucur Yabanlıspor ile oynadığı müsabakada telafi etti. Ligin ilk yarısının son haftasında Mucur Yabanlıspor’u konuk eden kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında zor anlar yaşasa da sahadan 2-0’lık galibiyet ile ayrılmayı başardı. Ligin ilk devresini üç puan ile kapatan Yozgatspor zirve yarışı için umutlarını ligin ikinci devresine taşımış oldu. Yozgatspor ile aynı grupta yer alan Çayıralan Esnafspor ise konuk ettiği Ankara DSİspor’u mağlup ederek devre arasına galibiyet ile girdi. Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçiren Çayıralan Esnafspor taraftarının da desteğini arkasına alarak çıktığı müsabakada Ankara DSİspor’u mağlup ederek ligde yeni bir çıkış yakaladı. Yaran ise deplasmanda erteleme müsabakasında Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya gelecek olan Çayıralan Esnafspor güçlü rakibini yenerek zirve mücadelesini ligin ikinci yarısına taşımak istiyor. Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı ise Adana deplasmanında Sarıçam Belediyespor’u mağlup ederek ligde ikide iki yapmayı başardı. Ligin ilk haftasında Gaziantep Hentbolspor’u mağlup ederek puan cetvelinde zirvede yer alan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, ligde çıktığı ikinci müsabakasını da kazanarak zirvedeki yerini korudu. Bu hafta sonu ligin bir başka namağlup takımı Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor güçlü rakibini yenerek zirvedeki yerini pekiştirmek istiyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise Ligin ilk haftasında Mersin deplasmanında Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü ile oynadığı müsabakayı kaybetti. Lige galibiyet ile başlamak isteyen ve mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Mersin deplasmanında umduğunu bulamayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu.