TAKIMLARIMIZDAN iYi HABER

Yozgat’ı liglerde temsil eden Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor Voleybol ve Futbol takımlar hafta sonu oynadıkları müsabakaları kazanırken Çayıralan Esnafspor ise son dakikada kalesinde gördüğü gol ile müsabakayı kaybetti. Voleybol AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Sorgun Belediyespor 5 haftalık galibiyet hasretine Şırnak’ta son verdi. Deplasmanda Cizre Belediyespor işe karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek rahat bir nefes aldı. Ligde 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Sorgun Belediyespor Cizre Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakada güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Aldığı bu galibiyet ile moral bulan sarı siyahlı ekip, Pazar günü konuk edeceği Afyon Belediye Yüntaşspor’u da yenerek galibiyetlerini seriye bağlamayı amaçlıyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ise konuk ettiği Osmancık Belediyespor’u ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup ederek iki haftadır yaşadığı puan kayıplarına son noktayı koydu. Zirve mücadelesinden kopmamak için güçlü rakibini yenmek dışında başka şansı olmayan kırmızı siyahlı ekip müsabakaya kontrollü başladı. İlk yarının son dakikalarında rakip kalede yüzde yüzlük gol pozisyonunda yararlanamayan Yozgatspor ikinci yarıda aradığı golü buldu ve sahadan 1-0’lık galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile zirve mücadelesinde ben de varım dedi. İki haftanın ardından galibiyet sevinci yaşayan Yozgatspor hafta sonu deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor’u da yenerek zirvenin ortağı olmayı hedefliyor. Öte yandan kırmızı siyahlı ekip bu sezon kendi sahasında ilk galibiyetini alarak taraftarına da galibiyet sevinci yaşattı. Yozgatspor ile aynı grupta yer alan Sorgun Belediyespor ise ligin son sırasında yer alan Yeşil Kamanspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden sarı siyahlı ekip 3 haftalık puan kaybının ardından aldığı üç puan ile moral buldu. Grupta zirve yarışında ben de varım diyen sarı siyahlı ekip hafta sonu lider Ankara TKİspor’u yenerek yarıştan kopmamak istiyor. Çayıralan Esnafspor ise mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında önde götürdüğü müsabakayı son dakikalarda kalesinde gördüğü iki golle kaybederek yıkıldı. Müsabakanın ilk yarısını Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında 1-0 geride tamamlayan Çayıralan Esnafspor ikinci yarıda toparlanarak bulduğu üst süte iki gol ile öne geçmesine rağmen, 87 ve 90+1’inci dakikada kalesinde gördüğü iki golle sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Kendi sahasında ilk mağlubiyeti alan Çayıralan Esnafspor zirve yarışından da büyük oranda koptu.