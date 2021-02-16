TAKIMLARIMIZ YiNE MAĞLUP

YOZGAT’ı liglerde temsil eden takımlarımız, Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımları bu haftayı da mağlubiyet ile kapattılar. Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Perşembe günü konuk ettiği şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor’a 4-2 mağlup oldu. Sorgun ilçe stadında oynanan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile başlayan kırmızı siyahlı ekip iyi bir oyun sergilemesine karşılık bireysel hatalar ve son vuruşlardaki etkisizliği nedeniyle sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Yarın deplasmanda Ceyhanspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek artık götü gidişata dur demenin hesaplarını yapıyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele Sorgun Belediyespor ise Cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı Solhanspor’a 3-2 mağlup oldu. Yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek Solhanspor karşısında aldıkları mağlubiyeti telafi edecek. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda şampiyonluk mücadelesi veren Tekirdağspor’u konuk etti. Güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etmesine karşılık müsabakanın ikinci yarısında as oyuncularının sakatlanması sonucu sahadan 21-31 mağlup ayrılan taraf Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oldu. Pazar günü Antalya Gazispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini yenerek ligde çıkış yakalamak istiyor.