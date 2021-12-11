TAKIMLARIMIZ TELAFi PEŞiNDE

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı son iki müsabakasında sadece 1 puan toplaya bilen ve düşüşe geçen kırmızı siyahlı ekip zirve mücadelesi içerisinde yer alabilmek için Osmancık Belediyespor karşısında galip gelmek durumunda. Son haftaların forma takımı Osmancık Belediyespor karşısında taraftarının da desteğini arkasına alacak olan Yozgatspor, güçlü rakibini yenerek kendi sahasında da ilk galibiyetini almak istiyor. Geçtiğimiz hafta sonu Yozgatspor ile 0-0 berabere kalarak düşüşünü sürdüren Sorgun Beyediyespor ise yarın Kaman İlçe Stadında saat 14.00’da Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı son üç müsabakasında 2 puan toplayabilen ve düşüşe geçen sarı siyahlı ekip ligde sadece bir puanı bulunan son sıradaki Yeşil Kamanspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Zirve yarışında yer alabilmek için mücadele eden Sorgun Belediyespor, Yeşil Kamanspor’u yenerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Çayıralan Esnafspor da yarın Çayıralan İlçe Stadında saat 14.00’da Keçiören Belediye Bağlumspor’u konuk edecek. Ligde geçtiğimiz hafta Osmancık Belediyespor karşısında farklı mağlup olan Çayıralan Esnafspor zirve mücadelesi veren Keçiören Belediye Bağlumspor’u yenerek hem geçen haftaki mağlubiyetini telafi etmek hem de kendi sahasındaki yenilmezlik unvanını sürdürmek istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise yarın Cizre Belediyespor ile Şırnak Spor Salon’unda saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Ligde son 5 haftalık dönemde galibiyete hasret kalan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek hem mağlubiyetler serisine son vermek hem de moral bulmak istiyor. İlk 8 takım arasına girerek Avrupa kupaları için Play-Off oynamak isteyen Sorgun Belediyespor yeni bir çıkış yakalayabilmek için Cizre Belediyespor karşısında galip gelmek zorunda. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubundaki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise geçtiğimiz hafta Aksaray Belediyespor ile oynadığı müsabaka ile ligin ilk devresini tamamladı. 30 Ocak 2022 tarihine kadar müsabaka oynamayacak olan kırmızı siyahlı ekip devre arasında takıma bir iki takviye yaparak ligin ikinci yarısında hedefine ulaşmak istiyor.