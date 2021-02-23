TAKIMLARIMIZ HEDEFLERiNDEN KOPTU

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Pazar günü konuk ettiği Kahtaspor’a 2-0 mağlup olarak mağlubiyetler serisini sürdürürken kümede kalma umutlarını da büyük ölçüde tüketti. Ligin ikinci yarısında henüz puan kazanamayan ve çıktığı müsabakalarda rakibi karşısında öne geçmesine karşılık skoru bir türlü koruyamayan ve sahadan mağlup olarak ayrılan taraf olan Yozgatspor, Perşembe günü Mardin Fosfatspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Memduh Fidan ile yollar ayrılırken yönetim yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. Alınan mağlubiyetler sonrasında Yozgatspor tehlikeli bölgenin üzerinde yer alan Ağrıspor ile arasında 10 puan fark bulunurken büyük ölçüde kümede kalma umutlarını köreltti. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise Pazar günü deplasmanda son sırada yer alan Arhavi Voleybolspor’u mağlup etmesine karşılık Play-Off umutlarını yitirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası karşısında aldığı galibiyet ile umutlanan ve ilk 8 takım arasına girebilmek için mücadele eden sarı siyahlı ekip Ziraat Bankası galibiyetinin ardından üst üste aldığı mağlubiyetler ile hedefinden uzaklaştı. Hafta içi ise Bursa Büyükşehir Belediyespor’a mağlup olan sarı siyahlı ekip Play-Off yarışından tamamen kopmuştu. Ligin bitimine bir hafta kalırken son haftada Sorgun Beyediyespor Pazar Günü Altekmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Öte yandan Pazar günü Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının deplasmanda Antalya Gazispor ile oynayacağı müsabaka olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenmişti. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ertelenen müsabaka yarın Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salon’unda saat 13.00’da başlayacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın deplasmanda güçlü rakibini yenerek ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor.