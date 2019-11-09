Takımlarımız çıkış peşinde

Yozgat’ı TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta temsil eden Yozgatspor, yarın Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile Darıca ilçe stadında saat 13.30 karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren rakibini yenerek çıkış yakalamak isteyen kırmızı siyahlı ekip, bugün Yozgat’a bu maçın son antrenmanını yaptıktan sonra Kocaeli’ne hareket edecek. Yozgat’ı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta temsil eden Sorgun Belediyespor ise yarın Kayseri deplasmanında Yahyalıspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar ile taraftarlarını üzen Sorgun Belediyespor, deplasmanda güçlü rakibini yenerek çıkış yakalamak istiyor. Yarın saat 14.00’da Yahyalı ilçe stadında başlayacak olan müsabakaya Sorgun Belediyespor mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ise yarın saat 14.00’da ligin son sırasında yer alan İnegöl Belediyespor ile Sorgun Spor Salon’unda karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü deplasmanda Arhavi Voleybol takımına 3-2 yenilmesine karşılık bir puan alan sarı siyahlı ekip, yarın İnegöl Belediyespor’u yenerek bir çıkış yakalamak istiyor.

İKİ TAKIMIMIZ DİNLENİYOR

Öte yandan Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda lider olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü haftayı dinlenerek geçirecekler.

AMATÖRDE HEYECAN DORUKTA

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu 5’inci hafta müsabakaları bugün ve yarın oynanacak olan 7 karşılaşmanın ardından geride kalacak. A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor bugün saat 13.00’da Paşaköy Gençlikspor’u konuk ederken, en yakın takipçisi Çekerek Belediyespor aynı gün ve saatte Çekerek ilçe stadında Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u konuk edecek. Grubun bir diğer müsabakasında ise bugün saat 13.00’da Sorgun ilçe stadında Çiğdemlispor ile Çamlıkspor puan mücadelesi verecek. B Grubunda bütün müsabakalar yarın saat 13.00’da oynanacak. B Grubunda ise zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada lider Tuzkayaspor şampiyonluk mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor ile Boğazlıyan ilçe stadında karşı karşıya gelecek. En yakın takipçisi Yerköyspor, Yerköy ilçe stadında Şefaatlispor’u konuk ederken, Divanlı Gençlerbirliği ise Sarıkaya ilçe stadında Sarıkaya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Grubun bir diğer müsabakasında ise Yozgat Bozok Stadı dış sahasında Sarayspor ile Sorgun Gençlikspor karşı karşıya gelecek.