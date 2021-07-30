Statta çalışmalar sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mart ayı içerisinde yapımına başlanılan Yozgat Bozok stadı tribün inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz yılsonunda ihalesi yapılan ve önce hurda karşılığında tribünleri yıkılan Bozok stadında, tribün yapım çalışmaları devam ediyor. Yer tesliminin yapılmasının ardından yüklenici firma tarafında kazı çalışmalarına başlanan Yozgat Bozok Stadında kazı çalışmaları geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanmıştı. Tribünlerin temeli atıldıktan sonra tribünleri seviyesi yükselmeye başladı. 500 gün içerisinde tamamlanması planlanan Bozok Stadı inşaatının bu süreden önce bitmesi ve Yozgat halkının hizmetine sunulması bekleniyor.