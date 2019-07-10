Statta çalışmalar devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan incelemeler sonucunda Bozok stadının Üçüncü Lig müsabakalarının oynanmasına uygun olmadığı yönünde rapor hazırlanmıştı. 26 maddeden oluşan eksik listesinin Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönderilmesinin ardından hemen Bozok Stadında çalışmalar başlatıldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından listede yer alan maddeler tek tek incelendikten sonra Bozok Stadında tadilat çalışmalarına başlandı. Halen devam eden tadilat çalışmalarının bu ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.