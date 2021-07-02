Statta Atletizm kursu

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Adem Öksüz gözetiminde devam eden atletizm çalışmalarında gençler hem formlarını koruyorlar hem de atletizm antrenmanları yaparak keyifli vakit geçiriyorlar. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği atletizm antrenmanında Covit-19 tedbirlerine uyularak çalışmalar yapılıyor. Vücuttaki tüm kasları aynı anda çalıştıran sağlıklı bir spor türü olan Atletizm, kan basıncını dengeler, kalp hastalıkları riskini azaltır, zihinsel olarak güçlendirir, yağ ve karbonhidrat oranını azaltan bir spor dalıdır.