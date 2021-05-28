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STADIN ÇiMLERi YEŞERDi

Yozgat Bozok Stadının tribünlerinin yıkılmasının ardından başlanılan kazı çalışmaları sırasında sulama borularının zarar görmesi nedeniyle stat çimleri sulanamamış, bundan dolayı da çimler yanmıştı, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çimler yeniden yeşermeye başladı.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:40
STADIN ÇiMLERi YEŞERDi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve tribünleri yıkılarak yeniden yapımına başlanan Bozok Stadında, kazı çalışmaları sırasında sulama borularının kırılmasından dolayı stad çimleri belli bir süre sulanamamıştı. Sulanamayan çimlerin bazı bölgeleri hava sıcaklığının da etkisi ile bazı bölgeleri yanmıştı. Gazetemiz ile birlikte Sosyal medyada da gündeme gelen stat çimlerinin yanması ile alakalı olarak hemen harekete geçen Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sulama borularını değiştirip stadın yeniden sulanmasını sağlamasının ardından tekrar kendini toplayan çimler yeniden yeşermeye başladı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stat görevlileri hummalı bir çalışmanın ardından stadın çimlerinin yeşermesi için ellerinden geleni yaparken, önceki günden itibaren de çimlerin biçilme işlemine de başlanıldı. 

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STADIN ÇiMLERi YEŞERDi
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