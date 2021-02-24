Spora pandemi etkisi

Fanatik.com.tr’de Yakup Çınar’a röportaj veren Süper Lig takımlarından Başakşehir Akademi Direktörü Nedim Yiğit, maçların oynanmamasının hatta antrenmanların büyük bölümünün sahada yapılamamasının futbola, altyapılara hatırı sayılır olumsuz izler bırakacağını ve bu durumun şu an hak ettiği kadar konuşulmadığını söyledi. Sadece bir nesli değil yakın yaştaki 2-3 nesle kademeli olumsuz etki yapacağına vurgu yapan Yiğit, ‘’Bugün için neredeyse 1 sene bitiyor ve hala bu konuda bir fikir alışverişi, büyük bir konsorsiyum oluşturulması konusunda ülkece eksik olmamızdan son derece mutsuzum. ‘Çiçek sulamazsanız, kurudu diye koparmak zorunda kalırsınız’ Avrupa’da birçok lig önemli bir süre bir çok yaş grubunda, lig maçlarını başlattı, orada da kasım ayı sonuna doğru virüs yayılımı sebebi ile ara verildi. Sanırım Mart ayı içinde başlatılması hedefleniyor. Biz hastalık seyri açısından Avrupa’dan daha iyi durumdayız çok şükür. Yine Avrupa’da birçok kulüp akademi oyuncularını rezerv takımlarında profesyonel takımlarında oynatmak sureti ile de bazı eksiklikleri giderme de bizden daha başarılı oldular. En son plan U19 liglerinin Mart 13 tarihinde tek devreli lig usulü olarak başlatılması idi. Bu durum bile çocuklarımızın umutlarını yeşertip, kayıplarını asgariye indirecektir’’ dedi.