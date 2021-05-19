Spor bilimlerinde görev değişikliği

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ, görevini düzenlenen devir teslim töreni ile Prof. Dr. Mehmet Güçlü’ye devretti. Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Spor Bilimleri Fakültemiz dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ’a fakültemize sunduğu değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yöneticilikte yürütülen vazifelerin birer emanet olduğunu, aynı zamanda da bir bayrak yarışı olduğunun unutmamak gerekiyor. Bugüne kadar kendisine emanet edilen bayrağı Hayrettin hocamız taşıdı. Bundan sonra da bu bayrağı daha yukarılara taşımak üzere Mehmet hocamız görev yapacak. Yeni görevi devralan Prof. Dr. Mehmet Güçlü hocamızın Üniversitemiz ve Spor Bilimleri Fakültemizin gücüne güç katacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Devir teslim törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz da katıldı.