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SORGUN’UN KONUĞU TOKAT

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün Sorgun Spor Salonu’nda saat 16.00’da Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıyla gelecek.

08 Ocak 2022 Cumartesi 00:13
SORGUN’UN KONUĞU TOKAT

 Ligin ilk devresini istediği noktada tamamlayan sarı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısının ilk haftasında da galip gelerek hedefine emin adımlarla devam etmek istiyor. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Tokat Belediye Plevnespor’u konuk edecek olan Sorgun Belediyespor, güçlü rakibini yenerek devreye galibiyet ile başlamanın hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, bugün ligin güçlü ekiplerinden biri olan Tokat Belediye Plevnespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk yarısında rakiplerini deplasmanda yendiklerini hatırlatan Aksoy, ‘’Bugünde taraftarımızın desteğini arkamıza alarak rakibimize rövanşı vermek istemiyoruz. Ligdeki hedefimiz ilk 8 takım arasına kalarak Avrupa Kupaları için Play-Off oynamak. Bunun içinde ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayıp, bu galibiyetlerin de devamını getirmek istiyoruz’’ dedi. 

Son Güncelleme: 07.01.2022 18:15
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