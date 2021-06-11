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Sorgun’un hedefi Avrupa

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yeni sezon öncesinde hedefini Avrupa olarak belirledi.

11 Haziran 2021 Cuma 00:01
Sorgun’un hedefi Avrupa

Geçtiğimiz sezonda da hedefini Avrupa olarak belirleyen ancak pendeminin de büyük etkisiyle birlikte Avrupa şansını son iki haftada kaybettiği müsabakalar ile elinden kaçıran sarı siyahlı ekip bu sezon işini şansa bırakmak istemiyor. Sorgun Belediyespor kulüp başkanı Ergin Gül, ligin bitiminin ardından ara vermeden hemen yeni sezonun çalışmalarına başladıklarını söyledi. Mevcut antrenörleri Bahadır Aksoy ve ekibi ile yeniden sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Gül, ‘’Antrenör sorununu çözdükten sonra hemen iç ve dış transfer çalışmalarına başladık. Antrenörümüz Bahadır Aksoy’un verdiği liste doğrultusunda çok yetenekli genç oyuncular ile birlikte bazı takımımıza katkıda bulunacak olan tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık. Transfer görüşmesi yaptığımız oyuncular da halen var. Anlaşma sağladığımız oyuncuları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni sezonda hedefimizi Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledik ve takımımızı oluştururken de bu hedefe göre oluşturuyoruz. Şuanda üst düzey bir takım kurduğumuza inanıyorum’’ dedi. 

Son Güncelleme: 10.06.2021 17:02
Anahtar Kelimeler:
Sorgun’un Hedefi Avrupa
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