Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1536
ALTIN
443.006
DOLAR
7.4784
STERLİN
10.1000
EURO
9.0862

Sorgun’dan mutlusu yok

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Bursa Büyük Şehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyetin sevincini yaşıyor.

12 Ocak 2021 Salı 00:05
Sorgun’dan mutlusu yok

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, hafta sonu mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Bursa Büyük Şehir Belediyespor deplasmanında istedikleri sonucu aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ve sahadan istediklerini aldıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Ligde son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladık. Üst üste aldığımız galibiyetler ile takım olarak hem moral bulduk, hem de tehlike bölgesinden hızla uzaklaştık. Biz kalan müsabakalarımızı kazanarak yakaladığımız seriyi devam ettirmek istiyoruz. Şimdi önümüzde peş peşe oynayacağımız Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankası müsabakaları var. İkisi de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar. Bu iki müsabakayı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’dan Mutlusu Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birlikte başaracağız!
Birlikte başaracağız!
Yozgatspor toplandı
Yozgatspor toplandı
Kızlar hazırlıklara başladı
Kızlar hazırlıklara başladı
Sorgun stadına ret
Sorgun stadına ret
Disipline sevk edildi
Disipline sevk edildi
YIKIMINA BAŞLADI
YIKIMINA BAŞLADI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim