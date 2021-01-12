Sorgun’dan mutlusu yok

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, hafta sonu mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Bursa Büyük Şehir Belediyespor deplasmanında istedikleri sonucu aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ve sahadan istediklerini aldıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Ligde son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladık. Üst üste aldığımız galibiyetler ile takım olarak hem moral bulduk, hem de tehlike bölgesinden hızla uzaklaştık. Biz kalan müsabakalarımızı kazanarak yakaladığımız seriyi devam ettirmek istiyoruz. Şimdi önümüzde peş peşe oynayacağımız Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankası müsabakaları var. İkisi de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar. Bu iki müsabakayı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.