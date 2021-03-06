Sorgun’dan malzeme desteği

Ligin ilk devresinde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının antrenmanını izleyen ve oyuncular ile sohbet eden Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, sporculara salon ayakkabısı, anorak mont ve dizlik alma sözü vermişti. Geçtiğimiz günlerde kız takımının maçını izleyen Belediye Başkanı Ekinci sporculara verdiği sözü tutarak aldığı malzemeleri takıma teslim etti. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Birinci Lig’de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına bir söz verdiğini ve bu doğrultuda da verdiği sözü yerine getirerek takıma gerekli malzeme desteğinde bulunduklarını söyledi. Ligde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına başarı dileğinde bulunan Ekinci, özverili bir şekilde çalışan sporcuları da tebrik etti. (Kaynak Yozgat ASP)