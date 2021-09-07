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Sorgun’da Tekvando çalışmaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları kapsamında Haziran ayında Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde başlayan tekvando antrenmanları Antrenör Yunus Türk gözetiminde devam ediyor.

07 Eylül 2021 Salı 00:24
Sorgun’da Tekvando çalışmaları

 Yaz tatilinde çocukların verimli zaman geçirmeleri için Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Tekvando Yaz Kursu’na Sorgunlu gençler yoğun ilgi gösteriyor. Antrenör Yunus Türk gözetiminde yapılan antrenmanlara katılan gençler, boş zamanlarında tekvando sayesinde savunma ve vuruş tekniklerini öğrendiklerini aynı zamanda da kendilerine ahlaki değerler kattıklarını ifade ettiler. Tekvando antrenmanlarına katıldıktan sonra daha dinç ve enerjik hissettiklerini belirten gençler, antrenmanlara aksatmadan katılım sağlıyorlar.

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Sorgun’da Tekvando çalışmaları
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