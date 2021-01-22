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Sorgun’da işadamı desteği

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor’a Ankara’da yaşayan Yozgatlı iş insanlarından İsmail Atmanlıoğlu destek oldu.

22 Ocak 2021 Cuma 00:27
Sorgun’da işadamı desteği

Ankara'da faaliyet gösteren Atmanlıoğlu Gayrimenkul Emlak ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atmanlıoğlu Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi ziyaret ederek Sorgun Belediyespor'a destekte bulundu. Maddi ve manevi desteğinin devam edeceğini belirten İsmail Atmanlıoğlu Sorgun Belediyespor'u önemsediğini ve başarıları ile gurur duyduklarını söyledi. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İsmail Atmanlıoğlu’a hem kendisini ziyaretinden dolayı hem de Sorgun Belediyespor’a sahip çıkmasından dolayı teşekkür etti. 

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Sorgun’da Işadamı Desteği
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