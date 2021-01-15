Sorgun’da hedef Play-Off

. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, sezon başında belirledikleri ilk 8 hedefinin devam ettiğini ve bu hedeften sadece 1 puan geride olduklarını belirtti. Takım olarak şu anda iyi durumda olduklarını ve kendilerine kalan 9 maçtan 4 yada 5 maç kazanma hedefi koyduklarını söyleyen Gül, kazanacakları maçlarla ilk sekize gireceklerini vurguladı. Gül ‘’Öncelikle bu ay çok önemli 3 maç oynayacağız. Şimdi önümüzde peş peşe oynayacağımız Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankası ve Afyon Belediye Yüntaş müsabakaları var. Galatasaray ve Ziraat Bankası şampiyonluk mücadelesi veriyor, Afyon Belediye Yüntaş ise bulunduğu tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor. Bunların haricinde Ziraat Bankası ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile evimizde, Halkbank, Solhanspor, Altekma, Arhavi Voleybol ile deplasmanda karşılaşacağız. Sezon başında koyduğumuz ilk 8 hedefine ulaşabilmemiz için bu 9 maçtan 4 ya da 5 galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.

DANİLO’NUN SAKATLIĞI ÜZDÜ

Başkan Gül, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan Danilo’nun ayak bileğinde 3’üncü derecede yırtık tespit edildiğini ifade ederek “Bu oyuncumuz en az 4 hafta aramızda olmayacak. Tedavisi burada fizyoterapistimiz tarafından yapılıyor. Dileğimiz en kısa zamanda iyileşerek en azından sezonun son maçlarına yetişmesidir” diye konuştu.