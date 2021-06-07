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Sorgun’a Amerikalı smaçör

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:23
Sorgun’a Amerikalı smaçör

    Yeni sezonda Avrupa’yı hedefleyen sarı siyahlılar Antrenör Bahadır Aksoy’un verdiği transfer listesi doğrultusunda bir bir başarılı oyuncuları kadrosuna katıyor. Uzun süredir takip ettiği Amerikalı 2.02 boyundaki smaçör Davıd Wıeczorek kadrosuna katmayı başaran Sorgun Belediyespor rakiplerine de gözdağı vermeyi sürdürüyor.  Kariyerine A.B.D 'de başlayan 1996 doğumlu 2.02 boyundaki smaçör David Wieczorek, A.B.D kolej takımlarında, Helios Grizzlies Giesen ve son olarak geçen sezon Almanya Ligi ekiplerinden BWWK Volleys Herrsching takımında forma giymiştir. David Wieczorek 2021-2022 sezonunda ise Sorgun Belediyespor’un başarısı için ter dökecek. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’a Amerikalı Smaçör
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