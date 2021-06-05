Sorgun’a 2 metrelik oyuncu

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde yene sezon öncesinde üst sıralara oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Sorgun Belediyespor yönetimi kadrosuna kattığı oyuncular ile her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor. 1997 doğumlu olan 2 metre boyundaki Ali Onur Edis, Beşiktaş altyapısında yetişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Gümüşhane Torul Gençlikspor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor formalarını giyen Ali Onur Edis, önümüzdeki sezondan itibaren Sorgun Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.