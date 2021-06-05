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Sorgun’a 2 metrelik oyuncu

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 2 metre boyundaki orta oyuncu Ali Onur Edis’i renklerine bağladı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:04
Sorgun’a 2 metrelik oyuncu

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde yene sezon öncesinde üst sıralara oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Sorgun Belediyespor yönetimi kadrosuna kattığı oyuncular ile her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor. 1997 doğumlu olan 2 metre boyundaki Ali Onur Edis, Beşiktaş altyapısında yetişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Gümüşhane Torul Gençlikspor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor formalarını giyen Ali Onur Edis, önümüzdeki sezondan itibaren Sorgun Belediyespor’un başarısı için ter dökecek. 

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Sorgun’a 2 Metrelik Oyuncu
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