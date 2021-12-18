Sorgun zirveyi istiyor

Taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet hedefleyen sarı siyahlı ekip, sahadan üç puan ile ayrılması durumunda zirvenin yeni sahibi olacak. Zirve yarışını sürdürmek için galibiyetten başka şansı bulunmayan sarı siyahlı ekip sahadan mağlubiyet ile ayrılması durumunda yarıştan büyün oranda kopacak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın taraftarlarının da desteğini arkasına alarak Ankara TKİspor’u yeneceklerine inandıklarını söyledi. Bu sezon kendi evlerinde şansız bir şekilde galibiyet sevinci yaşayamadıklarını vurgulayan Demirbilek, Ankara TKİspor’u yenerek hem iç sahada yaşadıkları şansızlığı kırmak hem de zirvenin yeni sahibi olmak istediklerini sözlerine ekledi.