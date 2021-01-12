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Sorgun stadına ret

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un ligin ikinci yarısındaki müsabakalarını oynamayı planladığı Sorgun ilçe stadına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmediği bildirildi.

12 Ocak 2021 Salı 00:04
Sorgun stadına ret

 Kırmızı siyahlı ekibin lig müsabakalarını oynadığı Yozgat Bozok stadının yıkılmasından dolayı ligin ikinci yarısındaki müsabakalarını oynamak için Sorgun İlçe Stadını tercih eden Yozgatspor yönetimine Türkiye Futbol Federasyonu stadın uygun olmadığı gerekçesi ile başka bir stat belirlenmesi yönünde Yozgatspor’a bilgi verdiği öğrenildi. Yozgatspor sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘’Bilindiği mevcut stadımızın yıkımına başlanmıştır. Bu sebeple Yozgatspor Kulübü olarak TFF'ye ikinci yarı maçlarımızı ilimizde yeterli tek stat olan Sorgun İlçe Stadı'nda oynamak istediğimizi belirten bir başvuru yapmıştık. Ancak bugün TFF keyfi bir şekilde buna izin vermemekte ve başka bir stat bulunmasını istemektedir.  Stat konusunu da kendi sorunları olarak değil bizim sorunumuz olarak görmektedirler. Bu keyfiliğe boyun eğmeyeceğiz. Yozgatspor olarak tüm ilgilileri bu keyfiliğe karşı durmaya davet ediyoruz.  TFF bunu kabul etmek ya da bize Yozgat ili dahilinde bir stat göstermek zorundadır. Saygıyla duyurulur’’ denildi.

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Sorgun Stadına Ret
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