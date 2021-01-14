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Sorgun stadı denetlendi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un ligin ikinci yarısında müsabakalarını oynayacağı Sorgun İlçe Stadı Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Müdürlüğü denetmenleri tarafından denetlendi.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:48
Sorgun stadı denetlendi

Kırmızı siyahlı ekibin müsabakalarını oynadığı Yozgat Bozok stadının yıkımına başlanılması nedeniyle ligin ikinci yarısında müsabakalarını Sorgun stadında oynamak için Türkiye Futbol Federasyon’una müracaatta bulunmuştu. Önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Müdürlüğü denetmenlerinden Ahmet Demirayak Sorgun ilçe stadına giderek denetimde bulundu. Denetim sonrasında ise Yozgatspor’un ligin ikinci yarısındaki müsabakaları Sorgun İlçe Stadında oynamasından bir sakınca bulunmadığına dair bilgi verdiği ve kırmızı siyahlı ekibin bundan sonra müsabakalarını Sorgun ilçe stadında oynayacağı belirtildi.

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Sorgun Stadı Denetlendi
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