Sorgun stadı denetlendi

Kırmızı siyahlı ekibin müsabakalarını oynadığı Yozgat Bozok stadının yıkımına başlanılması nedeniyle ligin ikinci yarısında müsabakalarını Sorgun stadında oynamak için Türkiye Futbol Federasyon’una müracaatta bulunmuştu. Önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Müdürlüğü denetmenlerinden Ahmet Demirayak Sorgun ilçe stadına giderek denetimde bulundu. Denetim sonrasında ise Yozgatspor’un ligin ikinci yarısındaki müsabakaları Sorgun İlçe Stadında oynamasından bir sakınca bulunmadığına dair bilgi verdiği ve kırmızı siyahlı ekibin bundan sonra müsabakalarını Sorgun ilçe stadında oynayacağı belirtildi.