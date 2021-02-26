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Sorgun son müsabakasına çıkıyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, ligdeki son müsabakasını deplasmanda Altekmaspor ile oynayacak.

26 Şubat 2021 Cuma 00:28
Sorgun son müsabakasına çıkıyor

Yarın İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksinde saat 14.00’da Altekmaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligi galibiyet ile tamamlamak istiyor. Lige Play-Off hedefi ile başlayan ancak pandeminin de etkisi ile inişli çıkışlı bir grafik çizen ve bir türlü istediği galibiyet serisini yakalayamayan sarı siyahlı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası karşısında aldığı galibiyet ile Play-Off için umutlanmıştı. Ancak bu müsabaka sonrasında çıktığı müsabakalardan sadece ligde henüz galibiyeti bulunmayan Arhavi Voleybolspor’u yenen sarı siyahlı ekip aldığı seri mağlubiyetler ile Play-Off umutlarını kaybetmişti. Yarın bu sezon ligdeki son müsabakasına çıkacak olan sarı siyahlı ekip Play-Off mücadelesi veren Altekmaspor karşısında galip gelerek en azından ligi galibiyet ile tamamlamak istiyor. Bugün son hazırlıklarını tamamlayacak olan Sorgun Belediyespor İzmir’e gidecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, uzun bir lig maratonunu yarın Altekmaspor ile oynayacakları müsabakayla tamamlayacaklarını söyledi. Pandemiden dolayı zor bir sezon geçirdiklerini dile getiren Aksoy, ‘’Özellikle ligin ilk yarısında birçok müsabakamız Covit-19 virüsü nedeniyle ertelendi. Bu nedenle de lige istediğimiz gibi konsantre olamadık ve istediğimiz galibiyet serisini yakalayamadık. Bu nedenle de hedefimiz olan Play-Off’tan uzaklaştık. Ancak ligin ikinci yarısında aldığımız galibiyetler ve rakiplerimizin de puan kayıpları tekrar bizi Play-Off şansımızı yükseltmesine rağmen yine son haftalarda aldığımızı üst üste mağlubiyetler umutlarımızı bitirdi. Şimdi ligde son müsabakamıza çıkacağız. Yarın deplasmanda Altekmaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Mağlubiyet ile başladığımız ligi galibiyet ile tamamlamak istiyoruz’’ dedi. 

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Sorgun Son Müsabakasına çıkıyor
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