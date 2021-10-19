Sorgun seriyi sevdi

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, lige Tokat Belediye Plevnespor galibiyeti ile başladıklarını ve daha sonra konuk ettikleri Solhanspor’u da yenerek bir seri yakaladıklarını söyledi. Bu hafta deplasmanda Altekma takımını yeherek yakaladıkları seriyi sürdürdüklerini dile getiren sarı siyahlı ekibin teknik patronu Aksoy, yakaladıkları seriye devam etmek istediklerini ifade etti. Altekma karşısında zorda olsa galip geldikleri için mutlu olduklarının altını çizen Aksoy, ‘’Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden biri olan Galatasaray ile kendi sahamızda mücadele edeceğiz. Galatasaray ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp yakaladığımız seriyi devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.