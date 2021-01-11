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Sorgun seriyi bozmadı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor erteleme müsabakasında Bursa Büyük Şehir Belediyespor’u deplasmanda 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:39
Sorgun seriyi bozmadı

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Bursa Büyük Şehir Belediyespor deplasmanında güçlü rakibine set vermeden kazanan sarı siyahlı ekip son iki haftada yakaladığı çıkışını sürdürürken, altın değerindeki 3 puanı da hanesine yazdırdı. Bursa Cengiz Göllü Spor Salon’unda oynanan müsabakada rakibine oranla daha iyi mücadele eden Sorgun Belediyespor üç seti de alarak sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Oldukça çekişmeli geçen birinci set karşılıklı atılan sayılar ile geçti. İlk seti 25-23 kazanan Sorgun Belediyespor ikinci sette rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Bu seti de 25-20 kazanan Sorgun Belediyespor, son sette ise Bursa Büyük Şehir Belediyespor karşısında oyun üstünlüğünü tamamen eline aldı. Üçüncü seti 25-18 kazanan sarı siyahlı müsabakayı da 3-0 kazandı. Sorgun Belediyespor aldığı bu galibiyet ile puanını 28’e yükseltirken puan cetvelinde de 9’uncu sıraya yükseldi. 

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Sorgun Seriyi Bozmadı
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