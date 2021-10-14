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Sorgun seriye bağladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor konuk ettiği Bingöl Solhanspor’u 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:06
Sorgun seriye bağladı

Lige Tokat Belediye Plevnespor galibiyeti ile başlayan sarı siyahlı ekip ikinci müsabakasında da Bingöl Solhanspor’u rahat geçti. Rakibini set vermede 3-0 mağlup eden Sorgun Belediyespor galibiyet serisini de devam ettirmek istiyor. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakanın ilk seti çok çekişmeli geçti. Karşılıklı sayılar ile geçilen ilk seti Sorgun Belediyespor 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci setini rahat alan sarı siyahlı ekip 25-13 bu seti kazanarak skoru 2-0’a taşıdı. Rakibi karşısındaki üstün oyununu üçüncü sete de taşıyan sarı siyahlı ekip bu seti de 25-20 müsabakayı da 3-0 kazandı.

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