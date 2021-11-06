Sorgun Mardin deplasmanında

Ligde ilk 8 takım arasına girerek Play-Off oynamayı hedefleyen sarı siyahlı ekip deplasmanda güçlü rakibini yenerek bu hedefine emin adımlarla yürümek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, bugün deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Kupa müsabakasında aynı grupta yer aldıkları ve mağlup oldukları Yeni Kızıltepespor karşısında rövanşı almayı hedeflediklerini vurgulayan Aksoy, ‘’İki haftalık mağlubiyet serisinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığımız galibiyet ile moral bulduk. Bu moral ile de bugün Yeni Kızıltepespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bugün güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek hem rövanşı alacağımıza hem de yeni bir çıkış yakalayacağımıza inancım tam. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve iyi bir oyun ile sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz olacağız’’ dedi.