Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sorgun Mardin deplasmanında

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün Mardin deplasmanında Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya gelecek.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:36
Sorgun Mardin deplasmanında

 Ligde ilk 8 takım arasına girerek Play-Off oynamayı hedefleyen sarı siyahlı ekip deplasmanda güçlü rakibini yenerek bu hedefine emin adımlarla yürümek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, bugün deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Kupa müsabakasında aynı grupta yer aldıkları ve mağlup oldukları Yeni Kızıltepespor karşısında rövanşı almayı hedeflediklerini vurgulayan Aksoy, ‘’İki haftalık mağlubiyet serisinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığımız galibiyet ile moral bulduk. Bu moral ile de bugün Yeni Kızıltepespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bugün güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek hem rövanşı alacağımıza hem de yeni bir çıkış yakalayacağımıza inancım tam. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve iyi bir oyun ile sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz olacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Mardin DeplasmanındaYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberVoleybolAXASigortaEfelerLigiSorgunBelediyesporMardinDeplasman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köse, Amatör Kulüplerle buluştu
Köse, Amatör Kulüplerle buluştu
Yozgatspor kaleci transfer etti
Yozgatspor kaleci transfer etti
Çayıralan Yozgatspor’u gözüne kestirdi
Çayıralan Yozgatspor’u gözüne kestirdi
Karaca ve Toprakseven'e görev
Karaca ve Toprakseven'e görev
TEMSiLCiLERiMiZ SERi PEŞiNDE
TEMSiLCiLERiMiZ SERi PEŞiNDE
Kızlar Adana karşısında
Kızlar Adana karşısında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim