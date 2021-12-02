Sorgun lideri ağırlayacak

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde son haftalarda çok kötü günler geçirdiklerini istedikleri çıkışı bir türlü yakalayamadıklarını söyledi. Kaybettikleri müsabakaların bir çoğunda çok iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık bunu skora yansıtamadıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Son haftalarda üst üste şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşı karşıya geldik. Ligi güçlü ekipleri karşısında istediğimiz sonuçları alamadık. Bu hafta sonu ise lider Halkbank takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Halkbank takımı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. Taraftarımızın da desteğini arakamıza alarak güçlü rakibimiz karşısında sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. İyi bir takımız bütün müsabakalarda rakiplerimiz ile başa baş bir oyun ortaya koyuyoruz. Ben lider Halkbank takımı ile oynayacağımız müsabakada da takımımın iyi mücadele edeceğine inanıyorum ve güçlü rakibimizi Sorgun’dan ilk mağlubiyetini almış bir şekilde göndereceğimize de inanıyorum’’ dedi.