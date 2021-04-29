Sorgun Kaldığı Yerden

Sorgun Belediyespor Antrenör Mehmet Demirbilek yönetiminde geçtiğimiz hafta başından itibaren tekrar çalışmalarına başlayan sarı siyahlı ekip, Ankara’dan gelecek habere göre hareket edecek. Futbol Federasyonu'nun vaka sayılarındaki artış nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'de maçları Mayıs ayının son haftasına ertelemesinin ardından yönetim tarafından izin verilip memleketlerine gönderilen oyuncular, geçtiğimiz pazartesi günü yeniden toplanarak çalışmalara başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, liglerin başlamasının belirsizliği ile ilgili yaptığı açıklamada, durumun kendilerini zor durumda bıraktığını, ancak ligler yarın başlayacakmış gibi çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Demirbilek, ‘’Biz tam kadro lig hazırlıklarını sürdürüyoruz. Federasyonun alacağı kararı beklerken, hazırlık maçlarını da oynamaya devam edeceğiz. Planlama yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.