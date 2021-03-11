Sorgun hazırlıklara başladı

Teknik direktör Mehmet Demirbilek gözetiminde yeni sezon hazırlıklarının startını veren sarı siyahlı ekibin antrenmanını kulüp başkanı Ergin Gül’de takip etti. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Türkiye Futbol Federasyon’unun Bölgesel Amatör Ligi başlatma tarihini belirlemesinin ardından Sorgun Belediyespor olarak hemen gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi. Salı günü anlaşma sağladıkları oyuncuların katılımı ile yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan Gül, ‘’Yeni sezonda lige çok iyi hazırlanacağız. Hedefimiz her zaman olduğu gibi üst sıralarda mücadele etmek olacak. Teknik ekibimizin talebi doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım güzel bir sezon geçiririz ve sezon sonunda da mutlu sona ulaşan taraf oluruz’’ dedi.