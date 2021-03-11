Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1576
ALTIN
415.891
DOLAR
7.4505
STERLİN
10.3758
EURO
8.9135

Sorgun hazırlıklara başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına Sorgun ilçe stadında yaptığı antrenman ile başladı.

11 Mart 2021 Perşembe 00:00
Sorgun hazırlıklara başladı

Teknik direktör Mehmet Demirbilek gözetiminde yeni sezon hazırlıklarının startını veren sarı siyahlı ekibin antrenmanını kulüp başkanı Ergin Gül’de takip etti. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Türkiye Futbol Federasyon’unun Bölgesel Amatör Ligi başlatma tarihini belirlemesinin ardından Sorgun Belediyespor olarak hemen gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi. Salı günü anlaşma sağladıkları oyuncuların katılımı ile yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan Gül, ‘’Yeni sezonda lige çok iyi hazırlanacağız. Hedefimiz her zaman olduğu gibi üst sıralarda mücadele etmek olacak. Teknik ekibimizin talebi doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım güzel bir sezon geçiririz ve sezon sonunda da mutlu sona ulaşan taraf oluruz’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Hazırlıklara Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başer’den Çayıralan Esnafspor’a ziyaret
Başer’den Çayıralan Esnafspor’a ziyaret
Yozgatspor Kütahya karşısında
Yozgatspor Kütahya karşısında
Kütahya maçını Geçgel yönetecek
Kütahya maçını Geçgel yönetecek
POMEM kursları devam ediyor
POMEM kursları devam ediyor
Gençlerin basketbol sevgisi
Gençlerin basketbol sevgisi
KIZLAR ORDU’YA BiLENiYOR
KIZLAR ORDU’YA BiLENiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim