Sorgun gözünü Yozgat’a çevirdi

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, son iki haftada ligde istemedikleri mağlubiyetler aldıklarını, bu kötü gidişata dur demek için kendi memleketlerinin takımı Yozgatspor’u mutlaka yenmeleri gerektiğini söyledi. Yozgatspor’un her zaman gönüllerinde ayrı bir yerinin olduğunu dile getiren Demirbilek, ‘’Ancak şuanda Yozgatspor ile ligde rakibiz. Bizim de Yozgatspor gibi hedeflerimiz var. Bu nedenle Yozgatspor ile oynayacağımız müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Son iki haftada ligde hiç istemediğimiz sonuçlar aldık. Bu nedenle de Yozgatspor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Güçlü rakibimizi Sorgun’da yenmek istiyoruz. Ayrıca kendi evimizde oynadığımız iki müsabakada da taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatamadık. Bu sezon kendi evimizde de ilk galibiyetimizi almak istiyoruz’’ dedi.