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Sorgun galibiyet ile başladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ligin ilk haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor’u 3-2 mağlup etti.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:17
Sorgun galibiyet ile başladı

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Tokat deplasmanında güçlü rakibi karşısında 2-0 göne geçmesine rağmen sonraki setlerde sıkıntı yaşayan sarı siyahlı ekip Tokat Belediye Plevnespor’u 3-2 mağlup etmesini başardı. Hazırlık müsabakalarında iki defa karşı karşıya geldiği rakibine karşı bir galibiyet bir mağlubiyet alan Sorgun Belediyespor, güçlü rakibini ligin ilk haftasında mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyordu. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip ilk seti 18-25 kazanarak skoru 1-0’a getirdi. İkinci setin ilk dakikalarında istediği oyunu oynayamayan Sorgun Belediyespor rakibi karşısında bir ara geriye düşmesine rağmen çabuk toparlandı ve bu seti de 22-25 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Müsabakanın üçüncü setinde bir ara 14-5 geriye düştüğü müsabakada istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Sorgun Belediyespor bu seti de 25-18 kaybetti. Ev sahibi Tokat Belediye Plevnespor skoru 2-1’e getirdi. Müsabakanın 4'üncü setinde de tutuk bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor bu seti de 25-21 kaybetti. Ev sahibi Tokat Belediye Plevnespor skora eşitliği getirdi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın son setini 15-12 kazanan Sorgun Belediyespor müsabakayı da 3-2 kazanarak lige galibiyet ile başladı.

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