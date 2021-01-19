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Sorgun Galatasaray’a bileniyor

VOLEYBOY AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 24 Ocak tarihinde Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor.

19 Ocak 2021 Salı 00:17
Sorgun Galatasaray’a bileniyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin son 3 haftalık bölümünde üst üste aldıkları galibiyet ile iyi bir seri yakaladıklarını söyledi. Bu seriyi ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray HDI Sigorta karşısında da sürdürmek istediklerinin altını çizen Aksoy, ‘’Galatasaray ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakadan da galibiyet ile ayrılacağımıza inancımız tam. Ligde iyi bir çıkış yakaladık ve oyuncularım form ve moral olarak çok iyi durumdalar. Galatasaray ile oynayacağımız müsabakada da sahada oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Biz sezon başında kendimize bir hedef koymuştuk. Bu hedef te Avrupa’ya gitmekti. Şuanda son haftalarda yakaladığımız çıkış ile bu hedefimize yaklaşıyoruz. Önce ligde ilk 8’e girip Play-Off’lara kalmak oradan da başarılı olarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Bize inananların, güvenenlerin bu inançlarını, güvenlerini boşa çıkarmayacağız’’ dedi. 

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Sorgun Galatasaray’a Bileniyor
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