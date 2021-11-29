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Sorgun, Fener'i geçemedi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında Sorgun Belediyespor’u konuk etti.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:13
Sorgun, Fener'i geçemedi

Sorgun Belediyespor, setleri 25-19, 26-24, 25-15 geride tamamlayarak, maçı 3-0 kaybetti. Fenerbahçede Salvador Hidalgo Oliva kaydettiği 21 sayıyla maçın skoreri olurken; Metin Toy 11, Yacine Louati de 10 sayıyla galibiyete önemli katkı yaptı. Bu sonuçla ligdeki 10. maçında 8. galibiyetine imza atan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında 30 Kasım Salı günü Fransa’nın AS Cannes Dragons takımını konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ile Yeni Kızıltepespor maçında sakatlanan Seyed Mohammad Mousavi de izledi. Fenerbahçe maça; Oğulcan Yatgın, Hasan Sıkar, Emre Batur, Metin Toy, Salvador Hidalgo Oliva, Yacine Louati altısı ile başladı. Sorgun Belediyespor ise; Furkan Gök, Erenhan Can, Deniz Ivgen, Roman Danılov, Murathan Kısal, Orçun Ergun, Ahmet Emre Çetinkaya, Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Hakan Polat, Egecan Avcıl, Onur Altınkaya, Poluıan Tymofıı ile sahaya çıktı. İki takımın karşılıklı kaydettiği 3 sayılık seriyle başlayan karşılaşmada Hidalgo ile eşitliği bozan Fenerbahçe, farkı 5 sayıya yükseltince Sorgun Belediyespor'dan mola geldi: 14-9. Mola dönüşü farkın erimesine izin vermeyen Fenerbahçe, seti 25-19 kazandı. İkinci sette 3-3 eşitliğin ardından skor avantajını yitiren Fenerbahçe, 6-10’luk skordan Hasan, Louati, Hidalgo ve Kaan’ın sayılarıyla geri döndü ve 11-10 öne geçti. İlerleyen bölümde avantajını tekrar yitiren Fenerbahçe HDI Sigorta, Louati’nin etkili servisleriyle 22-21 öne geçti. Son bölümde de hata yapmayan Fenerbahçe, seti 26-24 kazandı. Üçüncü sette Sorgun Belediyespor, Hidalgo’nun etkili servislerine çözüm bulamayınca skor 6-3 oldu.  Sorgun Belediyespor mola aldı. Mola dönüşü etkili oyunuyla farkı açan Fenerbahçe, seti 10 sayı farkla 25-15 kazandı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

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