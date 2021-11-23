Sorgun evinde kayıp

Ligde son iki haftadır galibiyet yüzü görmeyen sarı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada Arkkaspor 3-2 yenilerek düşünü sürdürdü. Güçlü rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın üst üste iki set alarak skoru 2-1’e getiren Sorgun Belediyespor kalan setlerde bir varlık gösteremeyince rakibine 3-2 mağlup oldu. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Sorgun Belediyespor olarak taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak çıktıkları müsabakada iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Arkasspor karşısında galibiyet istediklerini ancak iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrıldıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Cumartesi günü ligin bir başka güçlü ekibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi İstanbul’da yenerek kötü gidişata dur demek istiyoruz. Bu sezon kendimize Avrupa hedefini koyduk ve taraftarlarımız hiç karamsarlığa kapılmasın sezon sonu bu hedefimize ulaşacağız’’ dedi.