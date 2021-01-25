Sorgun ertelemeye yöneldi

Dün Galatasaray ile Sorgun Spor Salon’unda mücadele eden Sorgun Belediyespor ara vermeden Ziraat Bankası ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Ligde iyi bir çıkış yakalayan ve hedefini Play-Off belirleyen sarı siyahlı ekip, Çarşamba günü Ziraat Bankası takımını yenerek hedefine emin adımlarla devam etmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, erteleme müsabakasında Çarşamba günü Ziraat Bankası ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenerek lige emin adımlarla devam etmek istediklerinin altını çizen Aksoy, Galatasaray ile oynadıkları müsabaka sonrasında Ziraat Bankası ile oynayacakları müsabakaya ara vermeden başladıklarını ve bu müsabakaya iyi hazırlanarak güçlü rakiplerini yenmek istediklerini belirtti.