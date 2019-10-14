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Sorgun düşüşte

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Kapadokya Göremespor deplasmanında da umduğunu bulamadı.

Sorgun düşüşte

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Kapadokya Göremespor deplasmanında da umduğunu bulamadı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Sorgun düşüşte

Lige hızlı başlayan ve ilk iki haftada aldığı galibiyetler ile biranda ligin gözde ekipleri arasına giren Sorgun Belediyespor son iki haftada yaşadığı puan kayıpları ile taraftarlarını üzdü. Geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında Tüğsüzspor ile 1-1 berabere kalan sarı siyahlı ekip, dün ise Kapadokya Göremespor’a ikinci yarıda kalesinde gördüğü goller ile 2-0 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Nevşehir deplasmanında ilk yarıyı 0-0 tamamlayan Sorgun Belediyespor ikinci yarıda rakip takımın ataklarına engel olamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen sarı siyahlı ekip, 70’inci dakikada Muhammed Onur Demir’in attığı golle 1-0 geriye düştü. Skora eşitlik getirmek için rakip kalede gol arayan sarı siyahlı ekip, defansında açıklar verince bu sefer Kapadokya Göremespor’da 86’ıncı dakikada sahneye Mehmet Cinoğlu çıktı ve skoru belirledi 2-0. Sarı siyahlı ekip bu sezon ilk defa mağlup olurken, 7 puanda kaldı. Rakibi Kapadokya Göremespor ise puanını 6’ya yükseltti. 

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Sorgun Düşüşte
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